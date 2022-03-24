В Баку мужчина пытался украсть комби

В Низаминском районе столицы была предпринята попытка украсть водонагреватель (комби).

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook поделился начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, неизвестный попытался разобрать аппарат, установленный перед жилым зданием. "Затем мужчина заметил камеру видеонаблюдения и скрылся. В настоящее время ведется его розыск. Лиц, имеющих информацию об этом человеке, просим обратиться к нам", - отметил Э.Гаджиев.