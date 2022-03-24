Озеро Гейгель покрылось льдом

Замерзшее озеро Гейгель - одно из редких явлений природы последних лет.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

По его словам, в настоящее время озеро покрылось слоем льда толщиной 2-3 сантиметра.

"Озеро Гейгель замерзло потому, что март сопровождался нехарактерными для этого месяца морозами и обильными осадками", - сказал Ф.Алиев.

Начальник службы отметил, что замерзший Гейгель вызвал большой интерес у туристов.

"Чтобы увидеть это зрелище, приглашаем всех посетить Национальный парк Гейгель", - сказал Ф.Алиев.