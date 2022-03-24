https://news.day.az/society/1447107.html Озеро Гейгель покрылось льдом - ФОТО
Озеро Гейгель покрылось льдом - ФОТО
Замерзшее озеро Гейгель - одно из редких явлений природы последних лет.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.
По его словам, в настоящее время озеро покрылось слоем льда толщиной 2-3 сантиметра.
"Озеро Гейгель замерзло потому, что март сопровождался нехарактерными для этого месяца морозами и обильными осадками", - сказал Ф.Алиев.
Начальник службы отметил, что замерзший Гейгель вызвал большой интерес у туристов.
"Чтобы увидеть это зрелище, приглашаем всех посетить Национальный парк Гейгель", - сказал Ф.Алиев.
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