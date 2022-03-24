В Азербайджане за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлен еще 21 случай заражения коронавирусом, 91 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.