Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6 914 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 347, вторую дозу получили 787, бустерную дозу - 5 418 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 362 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 382 494, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 320 073, вторую дозу получили 4 816 072, бустерную дозу - 3 021 324 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 225 025 человек.