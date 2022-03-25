Почему Девичью Башню "окрасили" в красный цвет?

Вчера с 19:00 до 22:00 несколько известных строений в Баку, в их числе и Девичья башня, были подсвечены красной иллюминацией по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az.

В этот день в 1882 году доктор Роберт Кох объявил об открытии бактерии, вызывающей туберкулез, что сделало возможным дальнейший поиск средств диагностики и лечения этого заболевания.

Ежегодно 24 марта отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом, чтобы привлечь внимание общественности к катастрофическим медицинским, социальным и экономическим последствиям этой болезни и активизировать усилия по ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза.

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