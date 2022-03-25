В Баку в автосервисе произошел пожар

В Баку в цехе по ремонту автомобилей произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в Хатаинском районе столицы в цехе по ремонту автомобилей площадью 44 кв.м. сгорели потолок из ламбрина и предметы внутри цеха.

Смежные цеха были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.