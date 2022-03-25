https://news.day.az/society/1447199.html В Баку в автосервисе произошел пожар
В Баку в автосервисе произошел пожар
В Баку в цехе по ремонту автомобилей произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в Хатаинском районе столицы в цехе по ремонту автомобилей площадью 44 кв.м. сгорели потолок из ламбрина и предметы внутри цеха.
Смежные цеха были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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