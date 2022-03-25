Началась регистрация для участия в "Бакинском марафоне-2022", инициированном Фондом Гейдара Алиева

15 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева пройдет "Бакинский марафон-2022", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Фонд.

"Бакинский марафон-2022" нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом "Победи ветер!", организуется уже в пятый раз.

"Бакинский марафон-2022", протяженность маршрута которого составляет 21 километр, стартует и завершится на Площади Государственного флага.

Он пройдет по маршруту: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтяников - бульвар Ağ Şəhər ("Белый город") - улица Хагани Рустамова - бульвар Ağ Şəhər ("Белый город") - проспект 8 Ноября, участок улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтяников (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) - Бакинский фуникулер - круговая развязка поселка Баил - Бибиэбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Площадь Государственного флага.

Лица старше 18 лет, желающие принять участие в марафоне, с 25 марта по 10 мая могут обращаться в пункты регистрации в торговых центрах Баку (28 Mall, Gənclik Mall, Port Baku Mall) или пройти регистрацию на сайте "Бакинского марафона-2022" (www.baku.marathon.az).

Для этого необходимо заполнить соответствующую форму анкеты, предоставить копию удостоверения личности (студенты также должны предоставить копию студенческого билета) и оплатить установленную для участия сумму.

Сумма оплаты для физических лиц, желающих принять участие в марафоне, составляет 20 манатов. Корпоративные участники могут обращаться по адресу электронной почты info@marathon.az.

Поскольку участие студентов в марафоне будет оплачено Фондом Гейдара Алиева, они при регистрации оплату вносить не будут.

Эксклюзивным партнером "Бакинского марафона-2022" является компания Azercell Telekom.

Марафон будет организован при поддержке Управления Приморского национального парка и Общественного объединения "Региональное развитие".

Проект будет реализован компанией Sport Marketing Group (SMG), а спонсором является компания "Baltika 0".

Награждение по итогам "Бакинского марафона-2022" будет проводиться в двух категориях.

Так, мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места.

Обладатель первого места получит 3 000 манатов, второго - 2 000 манатов, третьего места - 1 000 манатов, также будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Кроме того, предусмотрено награждение в номинациях: Gənc ol (Azercell) - среди студентов, которые первыми пересекут финишную черту, "Самый старший по возрасту участник, который первым пересек финишную черту", "Корпоративный участник, первым пересекший финишную черту", а также "Самый креативный костюм".

Всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации соревнования, будут вручены сертификаты.

Первая тысяча участников, пересекших финишную черту, будет награждена специальными медалями "Бакинский марафон-2022".

Для участников марафона, жителей и гостей столицы на Площади Государственного флага будет создана развлекательная зона. Здесь будут организованы развлекательные программы, соревнования, спортивные мероприятия. Развлекательные зоны будут созданы и в других местах города.

Подробная информация о новостях, тренировках, которые будут проводиться в преддверии соревнования, будет размещена на страницах "Бакинского марафона-2022" в Facebооk (www.facebook.com/bakumarathon и www.baku.marathon.az).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 012 310 13 31.