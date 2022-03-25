Когда начнется месяц Рамазан?

2 апреля - первый день месяца Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заместитель председателя Управления Мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев.

Он сообщил, что Управление Мусульман Кавказа направило запрос в Шамахинскую обсерваторию.

"Они представили нам календарь. Согласно календарю, 2 апреля наступит месяц Рамадан. 1-го апреля появится полумесяц Рамазана. Если появился полумесяц, завтра первый день месяца Рамазан", - отметил он.

Заместитель председателя УМК также рассказал о дате праздника Рамазан.

"Праздник Рамазан отмечается на государственном уровне 2 дня. Согласно календарю, представленному обсерваторией, 2-3 мая - праздника Рамазан", - сказал он.