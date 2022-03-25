Спецоперация МВД в Губе - есть задержанные - ФОТО
Сотрудники Губинского райотдела полиции на основе поступившей оперативной информации провели операцию в отношении лиц, подозреваемых в приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия, были задержаны жители города Баку Маис Алмамедов, Илькин Ибрагимов и Вахид Аллахвердиев, которые приехали в Губу на отдых.
При досмотре автомобиля, принадлежащего М.Алмамедову, были обнаружены и изъяты героин, марихуана и психотропное вещество - метамфетамин.
Кроме того, в автомобиле М.Алмамедова сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 2 складных карманных ножа.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
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