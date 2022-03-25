Спецоперация МВД в Губе

Сотрудники Губинского райотдела полиции на основе поступившей оперативной информации провели операцию в отношении лиц, подозреваемых в приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия, были задержаны жители города Баку Маис Алмамедов, Илькин Ибрагимов и Вахид Аллахвердиев, которые приехали в Губу на отдых.

При досмотре автомобиля, принадлежащего М.Алмамедову, были обнаружены и изъяты героин, марихуана и психотропное вещество - метамфетамин.

Кроме того, в автомобиле М.Алмамедова сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 2 складных карманных ножа.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.