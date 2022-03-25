Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове днем временами пройдут дожди.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 8-12° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана временами пройдут дожди, в горных районах - снег. Местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4°тепла, днем - 8-13° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорье - 15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.