Сколько пожаров произошло в Азербайджане за сутки?

За минувшие сутки соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям АР провели аварийно-спасательные операции по 24 фактам возгорания и двум случаям пребывания граждан в беспомощном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службe ведомства.

В результате принятых мер было обеспечено оперативное тушение пожаров.

За последние 24 часа спасены в общей сложности два человека. Также силами МЧС осуществлен отвод воды с затопленных территорий в городе Лиман и селе Болади Лянкяранского района.