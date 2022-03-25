https://news.day.az/society/1447285.html Сколько пожаров произошло в Азербайджане за сутки? - ВИДЕО
Сколько пожаров произошло в Азербайджане за сутки? - ВИДЕО
За минувшие сутки соответствующие структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям АР провели аварийно-спасательные операции по 24 фактам возгорания и двум случаям пребывания граждан в беспомощном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службe ведомства.
В результате принятых мер было обеспечено оперативное тушение пожаров.
За последние 24 часа спасены в общей сложности два человека. Также силами МЧС осуществлен отвод воды с затопленных территорий в городе Лиман и селе Болади Лянкяранского района.
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