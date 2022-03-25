В Азербайджане за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 50 случаевзаражения коронавирусом, 134 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 528 человек вылечились, 9 675 скончались, число активных больных - 451.

За прошедшие сутки проведено 2 499 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 679 287 тестов.