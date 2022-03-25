https://news.day.az/society/1447345.html В Азербайджане за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 50 случаевзаражения коронавирусом, 134 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
3 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 654 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 781 528 человек вылечились, 9 675 скончались, число активных больных - 451.
За прошедшие сутки проведено 2 499 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 679 287 тестов.
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