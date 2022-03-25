Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6477 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 369, вторую дозу получили 691, бустерную дозу -5 061 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 356 человек.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 388 971, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 320 442, вторую дозу получили 4 816 763, бустерную дозу - 3 026 385 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 325 381 человек.