В Хазарском районе сгорел дом

В Хазарском районе города Баку на огороженной территории сгорели строительные материалы, конструкции близлежащего одноэтажного дома общей площадью 80 м2, конструкции на площади 16 м2, конструкции прилегающего одноэтажного дома мансардного типа общей площадью 230 м2 и кровля.

Как сообщили Day.Az в МЧС, остальная часть дома и прилегающие дома защищены от огня.