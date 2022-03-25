https://news.day.az/society/1447357.html В Агстафе машина врезалась в дерево - водитель погиб - ФОТО
В Агстафе машина врезалась в дерево - водитель погиб - ФОТО
В Агстафе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Даг Кесемен.
Водитель легкового автомобиля Mercedes Талыбов Темур Махмуд оглу (1987 г.р.) потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб.
По факту проводится расследование.
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