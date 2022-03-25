В Агстафе машина врезалась в дерево

В Агстафе произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Даг Кесемен.

Водитель легкового автомобиля Mercedes Талыбов Темур Махмуд оглу (1987 г.р.) потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб.

По факту проводится расследование.