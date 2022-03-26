В Барде арестован наркоторговец

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, задержан ранее судимый житель района Вагиф Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время личного досмотра и по адресу его проживания было обнаружено и изъято более 4 килограммов марихуаны и 29 граммов героина.

По факту в Бардинском РОП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.