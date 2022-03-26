https://news.day.az/society/1447455.html В Барде арестован наркоторговец - ФОТО
В Барде арестован наркоторговец - ФОТО
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, задержан ранее судимый житель района Вагиф Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время личного досмотра и по адресу его проживания было обнаружено и изъято более 4 килограммов марихуаны и 29 граммов героина.
По факту в Бардинском РОП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.
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