https://news.day.az/society/1447492.html В Баку ограбили магазин на 11 тысяч манатов
В Баку ограбили магазин на 11 тысяч манатов
В Баку произошла кража из телефонного магазина на 11 тысяч манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в 19-й отдел полиции Насиминского районного управления полиции поступило заявление о краже мобильных телефонов на сумму 11000 манатов в одном из магазинов на территории района.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Баку, ранее судимый В.Джафаров.
Ведется расследование.
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