В Баку ограбили магазин на 11 тысяч манатов
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В Баку произошла кража из телефонного магазина на 11 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в 19-й отдел полиции Насиминского районного управления полиции поступило заявление о краже мобильных телефонов на сумму 11000 манатов в одном из магазинов на территории района.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Баку, ранее судимый В.Джафаров.

Ведется расследование.