Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 27 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 12-17° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером местами ожидаются дожди, в горных районах - снег. Местами туман. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, в высокогорье 10° мороза, днем 2-7° тепла.