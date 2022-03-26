В Баку погасят огни на Девичьей башне

26 марта Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" отключит с 20:30 до 21:30 подсветку Девичьей башни и тем самым присоединится к экологической акции "Час Земли".

Как сообщили Day.Az в управлении, по инициативе Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) ежегодно в последнюю субботу марта во всем мире проводится экологическая акция "Час Земли". В рамках акции отключается фасадная подсветка зданий, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата и ее последствиям для окружающей среды.

Азербайджан официально присоединился к кампании "Час Земли" 26 марта 2011 года, и в рамках первой акции была отключена подсветка Девичьей башни.

В этом году в рамках акции фасадная подсветка многих известных зданий в Баку будет отключена на один час, говорится в сообщении.