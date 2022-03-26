В Товузе 17-летняя девушка отравилась угарным газом
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В селе Гараханлы Товузского района 17-летняя девушка отравилась угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Мусаева (2006 г.р.) госпитализирована в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.

Сообщается, что 17-летняя девушка отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома.