https://news.day.az/society/1447508.html В Товузе 17-летняя девушка отравилась угарным газом
В Товузе 17-летняя девушка отравилась угарным газом
В селе Гараханлы Товузского района 17-летняя девушка отравилась угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Мусаева (2006 г.р.) госпитализирована в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.
Сообщается, что 17-летняя девушка отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома.
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