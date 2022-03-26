Количество автобусов из регионов в Баку увеличилось

Для обеспечения безопасного возвращения в Баку пассажиров, выехавших в регионы в праздничные дни, количество пассажирских автобусов увеличено в 3 раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Государственной автотранспортной службе сообщили, что с 17 по 24 марта в регионы было перевезено более 54 тыс. пассажиров.

В праздничные дни наибольшее число билетов было куплено в Губу, Гусар, Шамахы, Исмаиллы, Габалу, Огуз, Шеки, Балакян, Масаллы и Лянкяран.

Усиленный режим работы продлится до 27 марта.