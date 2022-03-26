В Азербайджане ожидается сильный ветер

Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов предупредило об усилении ветра в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на бюро.

С утра 27 марта до утра 30 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ветреная погода, юго-западный ветер сменится северо-западным. Его максимальная скорость составит 15-20, в порывах - 23-28 м/с. Ночью и утром 28 марта местами на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра до 30 м/с.

В районах Азербайджана с утра 27 марта до утра 30 марта сохранится ветреная погода, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-20, местами - до 23-28, а ночью и утром 28 марта - местами до 30-33 м/с.