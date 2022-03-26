В Бинагадинском районе Баку в подвале трехэтажного дома общей площадью 330 кв. м (по 110 кв. м каждый этаж) сгорела 1 кровать.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело Алиева Орхана Таир оглу (1989 г.р.). Дом защищен от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Ведется расследование.