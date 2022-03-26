https://news.day.az/society/1447561.html Пожар в Баку, есть погибший
Пожар в Баку, есть погибший
В Бинагадинском районе Баку в подвале трехэтажного дома общей площадью 330 кв. м (по 110 кв. м каждый этаж) сгорела 1 кровать.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело Алиева Орхана Таир оглу (1989 г.р.). Дом защищен от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Ведется расследование.
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