В Джалилабаде и Лянкяране устраняют последствия ливней
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Соответствующими силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжаются мероприятия по ликвидации последствий интенсивных осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, силами министерства были проведены работы по отводу воды с затопленных территорий в городе Гёйтепе Джалилабадского района и городе Лянкяран.