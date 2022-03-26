В Джалилабаде и Лянкяране устраняют последствия ливней

Соответствующими силами Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжаются мероприятия по ликвидации последствий интенсивных осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, силами министерства были проведены работы по отводу воды с затопленных территорий в городе Гёйтепе Джалилабадского района и городе Лянкяран.