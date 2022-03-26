Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6 854 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 345, вторую дозу получили 750, бустерную дозу - 5 391 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 368 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 395 825, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 320 787, вторую дозу получили 4 817 513, бустерную дозу - 3 031 776 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 225 749 человек.