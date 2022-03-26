Крупное ограбление в Азербайджане

В Гёйчайском районе неизвестные проникли в ювелирный магазин и ограбили его.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня около 17.30 в центре города Гёйчай двое мужчин в масках проникли в магазин "Yaqut", расположенный на улице М.Расулзаде, принадлежащий предпринимателю Джабраилу Абакарову, похитили оттуда ювелирные украшения стоимостью около 60 тысяч манатов, и скрылись.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для их поимки.

Старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Махир Масимов сообщил АПА, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия, после чего прессе будет предоставлена дополнительная информация.

По факту в отделе полиции Гёйчайского района проводится расследование.