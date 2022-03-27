Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к вечеру местами возможны дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру сменится на умеренный, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 7-9, в Баку ночью - 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 776 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и восточных районах прогнозируются дожди, в горных районах - снег, местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.