https://news.day.az/society/1447661.html За прошедшие сутки спасены 5 человек - МЧС - ВИДЕО
За прошедшие сутки спасены 5 человек - МЧС - ВИДЕО
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 22 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 1 ДТП и 1 случаем пребывания в беспомощном состоянии.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 5 человек.
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