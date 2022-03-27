В море обнаружили тело пропавшего студента БГУ

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение с просьбой оказать помощь в вывозе тела мужчины, обнаруженного в Приморском национальном парке Сабаильского района города Баку (примерно в 600 м от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории).

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с обращением на место происшествия была направлена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате принятых мер тело Ганбарли Илькина Эмиль оглу (2003 г.р.) было передано в соответствующие органы.

Отметим, И. Гамбарли был студентом геологического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Он 1 марта вышел из дома и не вернулся.