Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 10 095 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 602, вторую дозу получили 1 279 человек, "бустерную" дозу - 7 607 человек. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 607 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 405 920, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 321 389, вторую дозу получили 4 818 792 человека, "бустерную" дозу получили 3 039 383 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привились 226 356 человек.