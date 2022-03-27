https://news.day.az/society/1447726.html Бульдозер подорвался на мине в Агдамском районе
Бульдозер подорвался на мине в Агдамском районе
Бульдозер подорвался на мине в Агдамском районе.
Как сообщает местный корреспондент Trend, инцидент произошел на строящейся дороге Агдам-Физули в освобожденном селе Юсифджанлы Агдамского района, передает Day.Az.
Житель Кюрдамирского района Мамедов Халид Асиф оглы, 1991 года рождения, управляющий бульдозером марки LIQONK подорвался на мине, закопанной армянскими вооруженными формированиями. В результате правая цепь бульдозера оказалась в негодном состоянии, водитель Мамедов не пострадал.
По факту ведется расследование.
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