Бульдозер подорвался на мине в Агдамском районе
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Бульдозер подорвался на мине в Агдамском районе.

Как сообщает местный корреспондент Trend, инцидент произошел на строящейся дороге Агдам-Физули в освобожденном селе Юсифджанлы Агдамского района, передает Day.Az.

Житель Кюрдамирского района Мамедов Халид Асиф оглы, 1991 года рождения, управляющий бульдозером марки LIQONK подорвался на мине, закопанной армянскими вооруженными формированиями. В результате правая цепь бульдозера оказалась в негодном состоянии, водитель Мамедов не пострадал.

По факту ведется расследование.