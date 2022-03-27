В Шеки произошел пожар в жилом доме

В Шекинском районе произошел пожар в частном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 16 часов в селе Кичик Дахна произошел пожар в частном одноэтажном трехкомнатном жилом доме общей площадью 170 кв.м., принадлежащем жительнице села Лятафят Сейфулла гызы Алиевой.

Для тушения пожара на место происшествия были вызваны две пожарные машины Шекинской районной части Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В результате пожара полностью сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и бытовые предметы. Близлежащие строения были защищены от огня. При пожаре никто не пострадал.

По факту проводится расследование.