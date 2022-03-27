https://news.day.az/society/1447733.html Ведется расследование в связи с подрывом на мине в Агдаме
Ведется расследование в связи с подрывом на мине в Агдаме
27 марта около 16 часов в Агдамскую районную прокуратуру поступила информация о том, что во время ремонтно-строительных работ в освобожденном селе Юсифджанлы района на мине подорвался бульдозер.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Day.Az, в результате бульдозер получил повреждения, никто не пострадал.
В настоящее время в прокуратуре Агдамского района ведется расследование в связи с фактом.
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