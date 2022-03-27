Скончался Аяз Муталлибов.

Как передает Day.Az, информацию подтвердил Trend председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.

Отметим, что Аяз Муталибов родился в 1938 году в Баку. На выборах, состоявшихся 8 сентября 1991 года, он был избран первым президентом Азербайджана.

Ушел в отставку 6 марта 1996 года.