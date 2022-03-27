https://news.day.az/society/1447747.html Скончался Аяз Муталлибов
Скончался Аяз Муталлибов
Скончался Аяз Муталлибов.
Как передает Day.Az, информацию подтвердил Trend председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.
Отметим, что Аяз Муталибов родился в 1938 году в Баку. На выборах, состоявшихся 8 сентября 1991 года, он был избран первым президентом Азербайджана.
Ушел в отставку 6 марта 1996 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре