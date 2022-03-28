В Товузе три члена одной семьи отравились салатом

В селе Бозалганлы Товузского района отравились три члена одной семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, А.Демирова 1970 года рождения, Э.Абдуллаева 1990 года рождения и С.Абдуллаев 1992 года рождения были госпитализированы с пищевым отравлением. Пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно предварительной информации, члены семьи отравились после того, как съели оставшийся после праздника салат.