Задержаны находившиеся в розыске 59 человек

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных 26 и 27 марта.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики по "горячим следам" раскрыто 82 преступления, совершенных в течение последних двух суток.

Обеспечено раскрытие 8-ми из общего числа преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Были задержаны и переданы соответствующим органам находившиеся в розыске 59 человек, в том числе 42 человека, находившиеся в розыске в качестве должников.

На автомобильных дорогах республики произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 44 факта, связанных с наркотиками, 8 фактов незаконного хранения оружия.

Задержаны 79 человек, подозреваемых в совершении преступлений.