В Баку задержан мужчина, пытавшийся продать пистолет Макарова

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Наримановского районного управления полиции, задержан мужчина, пытавшийся продать незаконно приобретенное огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ведомство поступила оперативная информация о том, что у жителя Баку Тарлана Сафарова имеется оружие, которое он планирует продать.

В результате проведенных мероприятий мужчину задержали и доставили в Управление полиции. При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты пистолет Макарова, 8 патронов и магазин. Решением суда Тарлан Сафаров заключен под стражу. Следствие по данному факту продолжается.