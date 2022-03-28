https://news.day.az/society/1447826.html Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?
Сколько продлится ветреная погода в Азербайджане?
Наблюдаемая на территории страны ветреная погода сохранится до 30-го марта.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, наблюдаемый 28 марта северо-западный ветер 29 марта сменится юго-западным, максимальная скорость ветра составит 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с.
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