Высота волн в Каспийском море достигла 2,9 м

По состоянию на 10:00 28 марта западный ветер местами усилился.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, западный ветер временами усиливался в Шеки до 25 м/с, в Исмаиллы, Гобустане - до 24 м/с, в Гейчае, Нафталане, Дашкесане - до 20 м/с, в Агсу, Шабране, Гядабее - до 18 м/с, в Мингячевире - до 17 м/с, в Тертере, Барде, Габале, Губе - до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - в Баку до 28 м/с, в Маштаге - до 20 м/с, на Нефтяных Камнях, острове Чилов, в Бине - до 19 м/с, в Сумгайыте - до 18 м/с, в Пираллахи - до 17 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн достигала 2,9 м.