https://news.day.az/society/1447868.html Когда состоятся вступительные экзамены для выпускников прошлых лет?
Когда состоятся вступительные экзамены для выпускников прошлых лет?
С учетом числа прошедших регистрацию выпускников предыдущих лет экзамены, запланированные Государственным экзаменационным центром на 2 и 3 апреля, будут проведены только в один день - 3 апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Отмечено, что экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.
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