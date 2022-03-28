Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем-8-13° тепла, в Баку ночью - 4-6° тепла, днем-10-12° тепла. Атмосферное давление снизится с 776 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В отдельных местах будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.