Найдены оружие и боеприпасы, брошенные армянами в Суговушане

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают проводить мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, в поселке Суговушан были обнаружены один автомат, два магазина к нему и 46 патронов.