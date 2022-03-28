https://news.day.az/society/1447884.html Найдены оружие и боеприпасы, брошенные армянами в Суговушане
Найдены оружие и боеприпасы, брошенные армянами в Суговушане
Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают проводить мероприятия по выявлению оружия и боеприпасов на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, в поселке Суговушан были обнаружены один автомат, два магазина к нему и 46 патронов.
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