Основные импортеры ненефтяной продукции Азербайджана

В январе - феврале текущего года Турция, Россия, Грузия, Швейцария и Италия вошли в число крупнейших импортеров ненефтяной продукции Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном таможенном комитете, за два месяца в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на 153 300 000, Россию - 119 000 000, Грузию - 28 000 000, Швейцарию - 21 000 000, Италию - 19 300 000 долларов, передает Day.Az.