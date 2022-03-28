В Сумгайыте в квартире обнаружено тело женщины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что в городе Сумгайыт в квартире за закрытой дверью в беспомощном состоянии остался один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели Сумгайытского регионального центра МЧС открыли входную дверь и обнаружили в квартире тело Сейфуллаевой Рахили Ханоглан гызы (1957 г.р.). Тело передано по назначению.