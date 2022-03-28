https://news.day.az/society/1447995.html Уровень воды в Каспийском море снизился
Уровень воды в Каспийском море снизился
В феврале в азербайджанском секторе Каспийского моря среднемесячный уровень воды составил по Балтийской системе -28,25 м, максимальный уровень -27,98 м, а минимальный уровень -28,48 м.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечается, что в феврале 2022 года на метеостанции "Нефтяные Камни" среднемесячный уровень морской воды составил -42 см. Этот показатель снизился по сравнению с февралем прошлого года (-9 см).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре