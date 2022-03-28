Уровень воды в Каспийском море снизился

В феврале в азербайджанском секторе Каспийского моря среднемесячный уровень воды составил по Балтийской системе -28,25 м, максимальный уровень -27,98 м, а минимальный уровень -28,48 м.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в феврале 2022 года на метеостанции "Нефтяные Камни" среднемесячный уровень морской воды составил -42 см. Этот показатель снизился по сравнению с февралем прошлого года (-9 см).