В Шамкире задержан автохулиган

В Шамкирском районе задержан автохулиган.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники Шамкирского районного управления Государственной дорожной полиции задержали водителя за превышение скорости, нарушение правил дорожного движения и автохулиганство.

Как отмечается, было установлено, что житель района Камиль Мамедов, управлявший автомобилем марки Ford, нарушил правила дорожного движения, совершил автохулиганские действия, тем самым демонстративно нарушая общественный порядок, вызвал общественное недовольство.

Водитель, опубликовавший в социальных сетях кадры, на которых он совершает опасные маневры, был привлечен к административной ответственности.