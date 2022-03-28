Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Карабах

В результате проведенных сотрудниками Агдамского РУП мероприятий задержаны лица, пытавшиеся без соответствующего разрешения попасть на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, были задержаны жители села Ахмедагалы Аяз Аббасов и Ялчын Ахмедов.

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительные беседы, однако те продолжили попытки попасть на территории, не полностью очищенные от мин и взрывчатых веществ.

А.Аббасов и Я.Ахмедов были задержаны и доставлены в районное отделение полиции. В их отношении были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях АР. По решению суда мужчины арестованы в административном порядке на 10 суток.