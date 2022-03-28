https://news.day.az/society/1448022.html Сколько человек пытались въехать в Азербайджан по поддельным документам?
Сколько человек пытались въехать в Азербайджан по поддельным документам?
Стало известно число лиц, попытавшихся въехать в Азербайджан в 2021 году по поддельным документам.
Об этом говорится в сводном отчете о деятельности Кабинета министров в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В отчете говорится, что в 2021 году при попытке въезда в Азербайджан по поддельным документам было выявлено и задержано 227 человек, по документам, принадлежащим другим лицам - четыре человека, при попытке скрытно проникнуть на азербайджанскую территорию - три человека.
По задержанным приняты соответствующие решения, отмечается в документе.
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