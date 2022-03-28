Сколько человек пытались въехать в Азербайджан по поддельным документам?

Стало известно число лиц, попытавшихся въехать в Азербайджан в 2021 году по поддельным документам.

Об этом говорится в сводном отчете о деятельности Кабинета министров в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В отчете говорится, что в 2021 году при попытке въезда в Азербайджан по поддельным документам было выявлено и задержано 227 человек, по документам, принадлежащим другим лицам - четыре человека, при попытке скрытно проникнуть на азербайджанскую территорию - три человека.

По задержанным приняты соответствующие решения, отмечается в документе.