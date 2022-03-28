Утверждена санитарно-защитная зона Приморского национального парка в Баку

Кабинет министров Азербайджана принял постановление "Об утверждении санитарно-защитной зоны Приморского национального парка Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az, согласно документу, в целях обеспечения исполнения подпункта 1.4.2 Указа №166 от 15 мая 2014 года Президента Азербайджанской Республики "О применении Закона №924-IVQ от 4 апреля 2014 года Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" Кабинет министров постановил утвердить санитарно-защитную зону Приморского национального парка на площади 535,33 га, указанной на приложенной карте.