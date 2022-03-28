В Азербайджане утверждены правила платного пользования водой

Утверждены "Правила платного пользования водой в Азербайджанской Республике".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление в понедельник подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, министерство экологии и природных ресурсов должно в течение трех месяцев подготовить и представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по механизму оплаты за объем воды, потребляемой юридическими или физическими лицами, непосредственно забирающими воду из водных объектов.

Правила платного пользования водой по Нахчыванской Автономной Республике определяются с учетом требований Правил, утвержденных настоящим постановлением.

Тарифный (ценовой) совет должен в двухмесячный срок определить плату (тарифы) за водопользование в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

Правила, утвержденные настоящим постановлением, вступают в силу после утверждения платы (тарифов) за пользование водой.